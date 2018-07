Irmão mais novo do Moto X traz boas especificações e custo benefício excepcional

SÃO PAULO – É normal a cada ano que tecnologias que foram caras no ano anterior se tornem acessíveis. Faz parte do jogo. É por isso que as vendas de smartphones – acessíveis para poucos há um mero par de anos – já superam as de celulares comuns no Brasil.

Agora já estamos na fase em que por menos de R$ 700 já se pode comprar aparelhos com especificações que seriam de topo de linha em 2011. O Moto G é talvez o melhor lançamento nessa faixa de excepcional custo-benefício.

Na versão básica, ele vem em opção com um ou dois chips e tem preço sugerido de R$ 649. A fabricante também oferece a versão Colors, com quatro capas coloridas cambiáveis, por R$ 799, e a edição Music, que vem com um fone de ouvido acolchoado e sem fio.

