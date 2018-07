O maior anúncio do dia não foi de um aparelho celular. É claro, houve o anúncio do MotoCLIQ (que fora dos EUA vai se chamar MotoDEXT, inclusive no Brasil) mas ele é apenas um veículo de algo muito maior.

O serviço MotoBLUR, que a Motorola anunciou hoje, integra a plataforma Android, do Google, com um conjunto de serviços que agrega redes sociais, e-mail e outros serviços da nuvem. Basicamente, é um telefone conectado o tempo todo, que com um toque, acessa facilmente os serviços que as pessoas usam.

O legal do serviço é que, em vez de tentar fazer o usuário migrar para um serviço próprio (como a Nokia faz com o OVI), a Motorola abraçou o que já existe, escolheu uma plataforma de código aberto, e deu o seu toque.

Sanjay Jah, chefão da Motorola, explicou com exclusividade para o Link que na América Latina, principalmente no Brasil, o acesso á redes sociais pela rede celular representa 70% do tráfego. Isso é muito, e é de olho nesse potencial de mercado que a Motorola decidiu se reinventar, oferecendo uma solução de software e hardware que pode agradar aos usuários e às operadoras, que conseguirão vender mais planos de acesso móvel pois terão meios de convencer os usuários que eles precisam disso. E principalmente, precisam pois é fácil de usar.

Vamos ver a quanto o MotoDEXT chegará no Brasil. E mais importante, como a experiência de uso do serviço que ele traz agregado trará novos consumidores à Motorola.

A empresa precisa de um hit rápido. Depois do V3 RAZR, ela nunca mais emplacou forte um aparelho e perdeu lugar para Nokia, Samsung, LG e HTC. Talvez esse hit tenha nascido hoje, com o MotoBLUR instalado.

O repórter viajou a San Francisco a convite da Motorola