Leia mais

O motorista de um Fiat Idea provocou um acidente terça-feira à noite em Balneário Camboriú, no litoral catarinense, jogando Pokémon Go. O homem de 32 anos tentou capturar um Pokémon, perdeu o controle do veículo e bateu em outros dois carros que estavam estacionados na Avenida Normando Tedesco, no centro da cidade, ao lado de uma pista de skate, onde diversos jovens praticavam esporte.

O motorista atingiu um Ford Ka e um Hyundai i30. O proprietário do Ford foi verificar o que tinha acontecido e viu que ele estava com celular nas mãos conectado no aplicativo do jogo. Ligou, então, para Polícia Militar.

O motorista tentou fugir antes da chegada dos policiais, mas foi preso. Testemunhas anotaram a placa do carro. Ele confirmou para os soldados que caçava as animações. Também disse que ficou nervoso porque estava com o seguro vencido e terá um grande prejuízo. Apesar dos danos materiais, ele não se feriu.

Aviso. Um dia antes, o Detran SC publicou um alerta com notícias de jogadores de Pokémon que foram atropelados e caíram em penhascos e buracos.

A publicação intitulada “Divirta-se, mas não deixe a segurança em segundo plano”, diz “se quiser procurar seu Pokémon no trânsito convide seu amigo para dirigir enquanto você vai no banco do carona. Não seja você mais uma vítima do descuido”.