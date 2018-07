Motorola adere ao Android e lança Cliq; integrado com redes sociais

Direto de São Francisco, o Link cobriu ao vivo nesta quinta-feira a conferência em que a Motorola apresentou o primeiro telefone a sair de sua parceria com o Google, o Cliq. Com integração com redes sociais, o celular terá touchscreen e teclado deslizante e contará também com uma câmera de 5 megapixels e conexões 3G e Wi-fi. A previsão é que ele chegue às lojas nos EUA no último trimestre de 2009.

10/09/2009 | 18h40

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo