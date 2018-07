Apple e Microsoft acusam empresa de abuso por exigir que concorrentes se adequem aos padrões de suas patentes

BRUXELAS – A Comissão Europeia abriu nesta terça-feira, 3, dois expedientes contra a Motorola para investigar um suposto abuso de suas patentes e o desrespeito às normas antimonopólio, após denúncias feitas por Apple e Microsoft.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Bruxelas averiguará se a empresa atuou com abuso de posição dominante do mercado ao exigir que os dois gigantes do setor de tecnologia se adaptassem aos padrões de suas patentes, informou hoje o órgão executivo da comunidade europeia em nota oficial.

A Motorola pediu a uniformização para produtos de outras companhias – como o iPhone e o iPad, da Apple, e o Windows e o Xbox, da Microsoft. A companhia investigada estabeleceu alguns compromissos às empresas quanto a seus padrões para tecnologias 2G e 3G, além de redes de conexão à internet sem fio.

Diante desse cenário, a Comunidade Europeia vê indícios de que a Motorola “poderia ter transgredido seus compromissos de oferecer licenças de patentes em termos justos, razoáveis e não discriminatórios”. Além disso, Bruxelas examinará as acusações de Apple e Microsoft de que a Motorola teria oferecido licenças de patentes padrões em condições “injustas”.

Bruxelas também lembrou que para a garantia da livre concorrência no mercado único europeu é necessário que se cumpram as obrigações estabelecidas pelas companhias concessionárias de patentes.

A abertura de uma investigação da Motorola ocorre dois meses depois de a Comunidade Europeia ter dado sinal verde à sua aquisição pelo Google. O anúncio aconteceu poucas horas após a Motorola processar a Microsoft em US$ 4 bilhões por suposto descumprimento do pagamento de royalties pelo uso de sua patente para a tecnologia do Xbox 360, console da companhia de Redmon.

/ EFE