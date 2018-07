Principais diferenças do Xoom 2 são processamento maior e peso menor; aparelho custará R$ 1.299 na versão 16 GB Wi-Fi

A Motorola anunciou a chegada no Brasil de uma das duas novas edições de seu tablet, intitulada Xoom 2 Media Edition. O aparelho estará disponível para venda a partir do dia 20 de dezembro.

Com o lançamento, a empresa espera conquistar uma fatia do disputado mercado de tablets, onde o iPad reina tranquilo e o Samsung Galaxy Tab vem ganhando terreno. Coisa que a primeira geração do Xoom não conseguiu.

As principais diferenças do novo tablet para o anterior são processamento maior (de 1.0 GHz para 1.2 GHz dual-core), 100g a menos de peso (o primeiro Xoom era um dos modelos mais pesados do mercado, com 730g) e sutis mudanças de design. O sistema operacional ganhou um ligeiro upgrade, indo do Android 3.0 para 3.2 (Honeycomb).

Algumas características continuam as mesmas: 16 GB de armazenamento, câmera traseira de 5 megapixels e câmera dianteira de 1,3 megapixels.

A tela do Xoom 2 Media Edition tem 8,2 polegadas e utiliza vidro Gorilla Glass, mais resistente que a média. (a segunda versão do novo tablet, chamada apenas de Xoom 2 e sem previsão de lançamento por aqui, traz tela de 10.1 polegadas).

O Xoom 2 Media Edition custará R$ 1.299 na versão 16 GB Wi-Fi, mas sem 3G. O modelo 3G só virá no primeiro semenstre de 2012, com preço ainda não confirmado.