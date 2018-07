Mural com evolução dos telefones da Motorola: Moto G foi ‘ressurreição’ da empresa. CRÉDITO: Jim Young/Reuters Mural com evolução dos telefones da Motorola: Moto G foi ‘ressurreição’ da empresa. CRÉDITO: Jim Young/Reuters

SÃO PAULO – A Motorola fez ontem o anúncio mundial de dois produtos importantes em seu processo de “ressurreição” como protagonista do mercado de aparelhos móveis. O primeiro é o Moto 360, relógio inteligente com funções de celular, e o segundo, uma nova versão do smartphone Moto G, o maior sucesso de vendas de sua história.

Além desses dois dispositivos, a empresa também mostrou uma nova versão do smartphone Moto X e o Moto Hint, um fone de ouvido que permite acessar funções do celular com comandos de voz.

O ano de 2014 foi transformador para a Motorola. A empresa, comprada pelo Google em 2011, chegou ao fim do ano passado como um nome secundário. Nos EUA, por exemplo, sua fatia de mercado caiu para menos de 10%.

Em janeiro, foi anunciada a venda da empresa para a chinesa Lenovo. O valor pago pela Lenovo, cerca de US$ 2,9 bilhões, foi quatro vezes maior que aquele desembolsado pelo Google.

Um pouco antes, chegava ao mercado o Moto G, smartphone que dava sequência à família iniciada pela empresa com o Moto X no segundo semestre de 2013. O Moto G tinha configurações mais discretas e seu preço era menor, cerca de R$ 699 contra R$ 1.499 do Moto X. Por outro lado, o que ele oferecia, como câmera de 8 megapixels e tamanho de tela de 4,5 polegadas, eram ingredientes raros de se ver em um smartphone da sua faixa de preço.

O Moto G foi um estouro de vendas em muitos países. No Brasil, a fatia de mercado da Motorola cresceu 104% em relação ao ano passado e o modelo é o aparelho mais vendido no País nos últimos seis meses, segundo dados da consultoria GFK. “Estávamos sendo surrados pesadamente, mas isso se reverteu”, disse ao Estado em maio o presidente mundial da Motorla, Rick Osterloh.

As novas versões dos smartphones Moto G e Moto X chegam ao Brasil no dia 5 de setembro. Enquanto o Moto G mantém o preço do modelo anterior, o Moto X custará R$ 100 a menos. Uma versão com TV digital do Moto G também foi anunciada, ao preço de R$ 799.

Os dois modelos ganharam telas maiores, tendência entre smartphones neste ano. O Moto X sobe de 4,7 para 5,2 polegadas de tela e o Moto G vai de 4,5 para 5 polegadas.

Relógio

A atenção maior, porém, está voltada para o Moto 360, aposta da empresa nos relógios inteligentes, categoria que ferve de lançamentos este ano e é destaque na IFA, em Berlim – importante feira de eletrônicos da Europa que teve início nesta semana. Vale lembrar que a Apple também pode anunciar na próxima terça-feira o seu relógio.

O design é um fator tido como essencial para o êxito desse tipo de produto, que ainda não mostrou qualquer indício de que será adotado pelos consumidores.

O aspecto visual do relógio da Motorola, divulgado há alguns meses, rendeu elogios da imprensa especializada em tecnologia. “É um relógio com cara de relógio”, define Amauri Sousa, gerente de produtos da Motorola no Brasil, em provável referência a rivais mais desengonçados e quadrados.

O Moto 360 funciona integrado com um smartphone da empresa, podendo fazer e receber chamadas enquanto o aparelho “matriz” fica na bolsa ou em um raio de até 50 metros. O dispositivo também tem funções autônomas, como alguns recursos relacionados a atividades físicas, entre eles um monitor de frequência cardíaca. O relógio da Motorola chega ao Brasil em outubro, ainda sem previsão de preço. Será competitivo como o Moto G? “Não necessariamente. É um produto premium, que pertence mais à classe do Moto X”, explica Sousa, em referência ao modelo mais caro dos celulares da empresa.