Procon-SP registrou mais de 7 mil reclamações contra fabricantes de celulares em 2012; entre operadoras, Claro é a pior

SÃO PAULO – A Motorola foi a fabricante de celular com mais reclamações no Procon de São Paulo em 2012 de acordo com relatório da fundação de defesa do consumidor divulgado nesta terça-feira, 7. No ano passado, o Procon registrou 788 reclamações contra a empresa, das quais 53% foram solucionadas.

No ranking, a fabricante é seguida de Nokia, Samsung , LG, Sony, Huawei, ZTE, Apple, Multilaser e Digibras (CCE), em número de reclamações. Mas, considerando apenas o índice de solução dos problemas, a Apple fica na pior posição, tendo resolvido 52% das 66 reclamações recebidas em 2012. Samsung e LG são as que ficaram em melhor posição, com índices de 95% e 90% respectivamente.

Ao todo, o Procon diz ter recebido 7.204 reclamações contra fabricantes de celulares no ano passado, a maioria relacionada a defeitos com o produto (3.780) e problemas com a entrega (2.440).

Para a entidade, o resultado mostra que os celulares ainda têm um padrão de qualidade inadequado e não atendem às expectativas dos consumidores. Além disso, diz o Procon, as dificuldades enfrentadas para lidar com o serviço de suporte ao consumidor também contribuem para que as pessoas fiquem com uma visão negativa sobre os produtos.

“Se em determinados países trocar um celular com defeito é algo muito simples, aqui o consumidor precisa muitas vezes recorrer a um órgão público como o Procon ou até mesmo ao Poder Judiciário”, disse o diretor executivo do Procon-SP, Paulo Arthur Góes, em comunicado à imprensa.

Em nota, a Motorola Mobility disse que “oferecer produtos com alta tecnologia e qualidade” é uma prioridade da empresa. A empresa afirma também que investe em treinamento para melhorar seu serviço de atendimento aos clientes e assistências técnicas autorizadas.

Já a Nokia afirmou que trabalha para garantir a satisfação dos consumidores com os produtos e com o serviço pós-venda. Disse ainda que sua posição no ranking tem melhorado desde 2009, o que, para a empresa, é “fruto do compromisso de melhorias constantes no nível serviços prestados aos clientes”.

Operadoras. Além das fabricantes de celular, as empresas de telefonia também foram alvo de reclamações ao Procon-SP em 2012. O número de problemas relatados subiu 29% comparado com 2011 para 11.865 reclamações ao todo.

A Claro foi a operado com mais reclamações (3.772), 14% a mais do que no ano anterior. O ranking é seguido pela TIM (3.391, aumento de 46%), Oi (2.204, aumento de 17%), Vivo (1.541, aumento de 12%) e Nextel (957, aumento de 186%).