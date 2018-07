Depois do MotoDext, vendido pela Claro, a Motorola lança mais um telefone com Android, desta vez, em parceria com a Tim. É o Milestone, o mesmo modelo lançado nos Estados Unidos com o nome de Droid.

A diferença entre o Dext e o Milestone é basicamente de design. O novo aparelho tem um formato mais quadrado e tela maior (3,7 polegadas, contra 3,1″ do Dext). O fabricante também diz ser o telefone com teclado QWERTY deslizante mais fino do mercado, com 13,7 milímetros.

De resto, é bastante parecido, com câmera de 5 megapixels, Wi-Fi, GPS, 3G. O preço sugerido, sem subsídios, é de R$ 1.999.

