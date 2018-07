Convite foi enviado a jornalistas dos EUA . FOTO: Reprodução Convite foi enviado a jornalistas dos EUA . FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Motorola enviou nessa quinta-feira, 14, um convite para jornalistas da imprensa americana para um evento de lançamento no dia 4 de setembro, para o qual são esperados o lançamento de dois produtos bastante promissores: o sucessor do smartphone Moto X e o relógio inteligente Moto 360.

É o primeiro evento de lançamento de grande porte da Motorola desde que a empresa foi vendida pelo Google para a chinesa Lenovo. O convite continha frases como “todo escolha é uma nova aventura”, “escolha a descoberta” e “escolha a diversão”, além de mostrar quatro ícones: um celular com um X, um celular com um G, um relógio inteligente e algo que se parece com um fone de ouvido bluetooth.

O convite dá pistas, mas ainda é difícil saber o que vem por aí. Resta esperar até dia 4 de setembro, para ver o que a empresa apresenta em Chicago. Vale lembrar que a Motorola teve um grande ano em 2013: com o Moto G, a empresa bateu recorde de vendas, superando até mesmo o clássico StarTak.