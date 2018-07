O presidente da divisão de produtos corporativos disse que tem interesse na ampliação de redes de dados no país

BRASÍLIA – O presidente da Motorola Solutions, Greg Brown, disse há pouco, ao chegar ao ministério das Comunicações, que a empresa tem interesse em ampliar suas operações no Brasil. Antes do encontro com o ministro Paulo Bernardo, o executivo citou os incentivos que o governo brasileiro tem dado e planeja ainda conceder para a expansão da oferta de banda larga no País.

“O governo brasileiro, assim como o governo dos Estados Unidos, está priorizando a expansão das redes. E aqui como lá, temos interesse na faixa de 700 MHz”, disse Brown. Essa é a faixa da TV analógica que ficará disponível após a conclusão da migração para a TV digital. Assim, ela poderá ser usada também para a transmissão de dados.

O executivo destacou a importância do setor de telecomunicações para o desenvolvimento do País, principalmente pelo potencial de geração de novos empregos. Ele lembrou que a Motorola Solutions já possui fábrica no Brasil de softwares e de equipamentos e que, apesar de não haver planos de construção de uma nova planta, a tendência é que a atividade aumente na fábrica já instalada.

Google. Brown afirmou que a compra da Motorola Mobility pelo Google ontem não afetará em nenhum sentido as operações da Motorola Solutions. Ainda assim o executivo considerou o negócio positivo para a companhia como um todo.

