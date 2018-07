Expectativa de lucro para o ano todo, no entanto, fica abaixo da esperada pelo mercado

NOVA YORK – A Motorola registrou receita maior do que a esperada no segundo semestre, mas sua expectativa para o ano foi mais baixa do que o mercado previa.

—-

A companhia forneceu uma previsão de lucro líquido para o terceiro trimestre que varia de estável até US$ 0,10 por ação, excluindo itens extraordinários.

A estimativa pareceu bem mais baixa do que o mercado esperava, disse Ed Snyder, analista da Charter Equity Research, que esperava um lucro de US$ 0,24 por ação.

“Está tudo indicando que este deve ser um trimestre fraco, que vai durar até o fim do ano”, disse ele.

A Motorola previu lucro para o ano fechado de 2011 que variava de US$ 0,48 a US$ 0,60 por ação, números considerados abaixo das previsões.

A companhia registrou prejuízo de US$ 56 milhões, ou US$ 0,19 dólar, comparado com um lucro de US$ 80 milhões, ou US$ 0,27 por ação, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A receita atingiu US$ 3,3 bilhões, acima da expectativa de analistas de US$ 3,12 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

/ Sinead Carew (REUTERS)