Atualização do sistema operacional para desktops e laptops traz maior integração com iCloud e Facebook

SÃO PAULO – A Apple anunciou nesta segunda-feira, 30, que três milhões de unidades da nova versão do seu novo sistema operacional OS X Mountain Lion foram baixadas. O Mountain Lion é a atualização do sistema usado em computadores laptop e desktop da empresa, como MacBook e iMac.

Entre as novidades do update estão uma central de notificações que reúne atualizações de redes sociais, email, calendário, FaceTime e Safari, botão Compartilhar em todos os aplicativos do sistema, maior integração com iCloud e Facebook.

O OS X Mountain Lion custa US$ 19.99 para baixar na Mac App Store. A atualização é gratuita para quem comprou um Mac na rede autorizada da Apple entre 11 de junho e 25 de julho. O prazo para fazer a operação é de um mês a partir de 25 de julho.

Mais informações no site da Apple.