Atualização do OS X torna desktops e laptops da Apple mais integrados a dispositivos como iPhone e iPad

SÃO PAULO – A Apple disponibilizou para download nesta quarta-feira, 25, a nova versão do seu sistema operacional para desktops e laptops, chamada OS X Mountain Lion. Veja o que ele tem de novo:

—-

INTEGRAÇÃO ENTRE APARELHOS

O sistema torna a experiência dos computadores e notebooks da Apple mais parecida e integrada com a de seus dispositivos móveis como iPhone e iPad. Por meio da sua conta gratuita no serviço iCloud, todos estes aplicativos são sincronizados instantaneamente e sem complicações em todos os seus dispositivos Apple.

Ele também vem com uma função de reconhecimento de voz que permite ao usuário ditar e-mails, documentos e atualizações do Facebook.

REDES SOCIAIS

O Mountain Lion introduz também um recurso que centraliza atividades do usuários nas redes sociais. O Twitter foi agora incorporado a muitos programas do Mac, como o Safari, iPhoto, Photo Booth e Quick Look, de modo que pode-se twittar quase qualquer coisa. Um botão Compartilhar também foi incorporado a muitos aplicativos do Mac. No navegador Safari, por exemplo, pode-se clicar nele para partilhar um site por meio do Mail, do Messages ou do Twitter. No programa Notes, o botão Share oferece a possibilidade de enviar um lembrete pelo Mail ou pelo Messages.

QUEM PODE ATUALIZAR DE GRAÇA

A atualização é gratuita para quem comprou um Mac na rede autorizada da Apple entre 11 de junho e 25 de julho. O prazo para fazer a operação é de um mês a partir da data de hoje. Quem comprar um Mac de 26 de julho em diante, terá um prazo de 30 dias a partir do dia da compra para fazer o upgrade, que é realizado através da Mac App Store do computador.

QUEM TEM QUE PAGAR PELA ATUALIZAÇÃO

Quem comprou um Mac antes do dia 11 de julho, precisa pagar US$ 20 pela renovação do software. Mas é preciso antes verificar se seu modelo está entre os habilitados a receber a nova versão. Os modelos compatíveis são iMac (da metade de 2007 ou mais recente), MacBook (de alumínio, do final de 2008, do início de 2009 ou mais recente), MacBook Pro (da metade para o final de 2007 ou mais recente), Xserve (início de 2009), MacBook Air (do final de 2008 ou mais recente), Mac Mini (do início de 2009 ou mais recente), Mac Pro (do início de 2008 ou mais recente). Para conseguir a nova versão, o usuário precisa entrar na Mac App Store através do seu computador.

Mais informações no site da Apple.

DICA IMPORTANTE

Faça uma cópia de seus dados antes de atualizar para o caso de perder documentos e configurações durante o procedimento.