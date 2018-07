Será que um mouse capaz de fazer dupla jornada vale a pena?

O Integris 303JU se propõe a trabalhar como mouse e ao mesmo tempo como telefone Voip . O aparelho, que custa R$ 140, não parece ser nada além de um simples mouse óptico. Mas em um movimento, ele assume a forma de um telefone.

O mouse vem com um CD de drivers para Windows 98/ME/NT/XP e Vista. Sem instalá-los, ele se comporta como um mouse comum, com resolução de 800 DPI.

Depois de instalar o CD, a coisa muda. Ele passa a funcionar em conjunto com o MSN, o Skype ou o Gtalk. Em nossos testes, usamos o Skype.

A telinha de cristal líquido monocromática passa a exibir as informações do programa. A lista de contatos do programa fica acessível direto pelo mouse. Demora um pouco para entender o que cada botão faz, mas em poucos minutos dá para usar bem.

A qualidade do áudio do aparelho é excelente. É a mesma de um aparelho telefônico. A experiência de uso é tão transparente que, se não estivermos olhando para o PC, a sensação é de que estamos falando mesmo ao telefone, em um dos antigos e bons aparelhos pesadões.

Os números podem ser discados diretamente do mouse. Se o Skype estiver minimizado, é só mudar o mouse para o modo telefone que ele chama o programa, que volta à tela principal do sistema.

Pelo menu do mouse, também é possível discar para os últimos números.

A telinha LCD, de 128×64 pontos, lembra a dos celulares dos anos 1990. É pequena, mas funciona bem para se orientar na hora de fazer as ligações.

O aparelho também conta com viva-voz, e o recurso funciona bem, com som claro e alto.

Mas nem tudo é perfeito. A necessidade de um CD-ROM de instalação obriga o usuário a andar por ai com o disco se quiser usar o aparelho em outros computadores. Se viesse embutido dentro do mouse, em uma memória flash, seria muito mais conveniente.

E o preço, o principal problema. O aparelho é bacana, cumpre o que promete, mas custa mais do que deveria. Por R$ 100, estaria bem pago.

O mouse pode ser encontrado no site www.fortsolutions.com.br.