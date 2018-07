A GeeksPhone, de Madri, foi a primeira empresa a anunciar celulares com Firefox OS

BARCELONA – Javier Agüera frequenta o Mobile World Congress desde os seus 16 anos. À frente de uma empresa que engatinhava, a GeeksPhone, o jovem estava determinado a espalhar a notícia de que seriam eles o primeiro fabricante europeu a lançar em 2009 um aparelho com Android, o GeeksPhone One.

—-

Mais do que isso, seu produto tinha a proposta de preservar o caráter “aberto” original da plataforma do Google e eliminar as customizações e o bloqueio de recursos determinados pelas operadoras. O aparelho é aberto a alterações, todas elas compartilhadas pela comunidade de desenvolvedores e usuários na internet. “O celular é de cada um, eu não posso determinar o que as pessoas vão fazer com ele”, disse Agüera ao Link. Esta é quinta edição dele e a segunda da GeeksPhone com estande.

Na época, a empresa começou a vender o GeeksPhone com Android diretamente ao usuário. Mas o anúncio de que a Mozilla – fundação sem fins lucrativos defensora de projetos de código aberto – passaria a se dedicar a um sistema operacional móvel mudou tudo.

A empresa deixou de lado o Android e fez surgir Keon e Peak, os dois primeiros dispositivos a rodar Firefox OS. O sucesso foi imediato. “Já havíamos vendido milhares de aparelhos com Android, agora temos pedidos para dezenas de milhares com Firefox”, contou Agüera. Ele diz que terá um sistema de vendas sem intermediários e que se aproveita da rede de desenvolvedores. “Temos pessoas em todos os lugares. No Brasil mesmo, a comunidade é enorme”, conta.

A GeeksPhone está animada com o Brasil. Javier lida com empresários de terno e gravata. Já o cofundador Rodrigo Silva-Ramos mira nos jovens de chinelo e shorts. Ele esteve na Campus Party do Brasil, em janeiro, para falar da GeeksPhone. A Telefonica, maior aliada da Mozilla no projeto, distribuiu no evento cerca de 170 celulares Keons para o público – e para que mais desenvolvedores da plataforma surgissem daquele encontro.

*O repórter viajou a convite da Qualcomm

—-

