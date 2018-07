Protestos estão programados para diversas cidades do mundo neste sábado, 15

SÃO PAULO – Sábado, 15, foi escolhido como dia da deflagração de vários protestos a la Occupy Wall Street pelo mundo, incluindo o Brasil.

O Occupy Rio acontecerá na Cinelândia, a partir das 13h. O Twitter do evento conclama: “Vamos preparar nossas mochilas, dia 15 está aí”.

—-

Em São Paulo, a concentração será no largo São Bento e foi marcada para mais cedo, às 10 da manhã. O evento já conta com mais de 2.750 membros no Facebook.

Os eventos estão sendo promovidos pelo Democracia Brasil Real, uma organização social que “não está vinculada a nenhum partido político, sindicato ou empresa”.

Há uma certa desorganização na comunicação das manifestações, dispersa por eventos e páginas individuais no Facebook, sites e Twitters.

Fora do Brasil, eventos “Occupy” estão marcados para Amsterdam, Londres, Taipei, Paris, Tóquio, Estocolmo, Roma e Sydney, entre diversos outros lugares.

