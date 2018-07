SÃO PAULO – Diversas organizações nacionais e internacionais fazem nesta terça-feira, 11, uma ação conjunta contra a vigilância do Estado e corporações, tendo como referência as práticas da Agência de Segurança Nacional americana (NSA) e os vazamentos do seu ex-agente Edward Snowden. Chamada the “The Day We Fight Back“, ou “O Dia que Contra-atacamos”, visa chamar a atenção da população e das autoridades para a insatisfação com os abusos de vigilância e monitoramento online e offline. O dia marca também o aniversário de um ano de morte do ativista Aaron Swartz.

“Não vamos deixar que a NSA e os seus cinco aliados (Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e EUA) arruínem a internet. E, pensando no contexto Brasileiro, também não vamos deixar que violações ao direito à privacidade e práticas de vigilância na rede ameacem protestos e manifestações legítimas de liberdade de expressão”, diz um dos textos da campanha.

Internacionalmente, a ação é apoiada pela Electronic Frontier Foundation – tradicional organização que luta em prol da liberdade e garantia de direitos fundamentais na internet – a Fundação Mozilla, Open Technology Institute, Reddit (que publicou um extenso post descrevendo as razões da manifestação online), Greenpeace, entre outras.

“A ideia é que seja na linha do que aconteceu, na época, contra a SOPA e a Pipa. Vamos somar essa campanha ao Marco Civil até porque o atual estágio do Marco Civil está totalmente relacionado à questão de vigilância em massa e a resposta que tentou se dar no projeto a esse problema”, afirma Laura Tresca, da Ong Artigo 19, uma das participantes. Entre as ações, as entidades farão tuitaços (com a hashtag #thedaywefightback), mudanças visuais em seus sites e uma petição “em apoio aos princípios contra vigilância em massa”, com cerca de 150 mil assinantes até a tarde desta terça.

Oficina

Centralizando as ações no Brasil está o portal Oficina Antivigilância, tocado pela pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas do Rio, Joana Varon, que além de estar na trincheira da campanha, coordena pequenos cursos de criptografia (para e-mail e chat), dicas de ferramentas alternativas de comunicação, oficinas de hardware livre, além de manter o site (em formato wiki) com conteúdo aberto a quem quiser aprender – mesmo que não inscrito nas aulas.

“Temos também um boletim sobre ativismo, com notícias sobre como a privacidade está sendo debatido no Brasil e no mundo e também com uma seção exclusiva de ferramentas (análise de ferramentas, quais plataformas têm sido atacadas, quais estão comprometidas, etc)”, diz Varon.

O Oficina Antivigilância é uma evolução de “criptoparties” (aulas em grupos sobre criptografia) feitas por Varon e o programador Lucas Teixeira logo após os vazamentos de Snowden. A iniciativa recebeu inúmeros jornalistas em suas primeiras edições e chamou tanta atenção que passou a ser apoiada pela Fundação Ford e pela Global Partners Digital em uma parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade – ITS.

Princípios

A campanha está baseada no alinhamento com os chamados “13 princípios internacionais sobre a aplicação dos direitos humanos na vigilância das comunicações“. Veja quais são (tradução Carlos Affonso Souza, do ITS, e Antonio Bastos, FGV):

1) Legalidade

Qualquer limitação ao direito à privacidade deve ser disposta em lei. O Estado não deve adotar ou implementar uma medida que interfere com o direito à privacidade na ausência de um dispositivo legal disponível ao público e que atinja um nível de precisão e clareza suficientes para garantir que indivíduos possam prever sua aplicação. Dada a velocidade das mudanças tecnológicas, leis que limitem o direito à privacidade devem ser revisadas periodicamente por meio de um processo legislativo ou regulatório que seja incentive a participação.

2) Fim legítimo

Leis só devem permitir a vigilância de comunicações por autoridades estatais específicas para atingir um fim legítimo que corresponda a um interesse legal e necessário em uma sociedade democrática. Qualquer medida não pode ser aplicada de forma que discrimine com base em raça, cor, sexo, língua, religiões, opiniões políticas e demais opiniões, nacionalidades ou origem social, propriedade, nascimento ou qualquer estado.

3) Necessidade

Leis que permitam a vigilância de comunicações pelo Estado devem se limitar ao que é estritamente e comprovadamente necessário para atingir um fim legítimo. Essa vigilância só deve ser conduzida quanto for a única forma de atingir o fim legítimo, ou, quando houver múltiplas formas, que seja a forma de menor impacto aos diretos humanos. O ônus de estabelecer essa justificativa, tanto no Judiciário quanto no processo legislativo, recai sobre o próprio Estado.

4) Adequação

Qualquer forma vigilância de comunicações autorizada pela lei deve ser apropriada para realizar o fim legítimo identificado.

5) Proporcionalidade

A vigilância de comunicações deve ser considerada como um ato altamente intrusivo que interfere com os direitos à privacidade e com a liberdade de expressão e opinião, ameaçando os fundamentos de uma sociedade democrática. Decisões sobre esse assunto devem ser feitas de modo a equilibrar o benefício esperado com o dano causado aos direitos individuais e a outros interesses relevantes, e deve envolver uma consideração sobre a sensibilidade da informação e a gravidade da infração ao direito à privacidade.

Especificamente, isso significa que se um Estado busca acessar ou usar informação protegida obtida por meio de vigilância das comunicações no contexto de uma investigação policial, ele deve estabelecer uma autoridade judicial competente, imparcial e independente, que determine:

a) Que existe uma alta probabilidade de que um crime grave foi ou será cometido;

b) Quais as evidências desse crime a serem obtidas pelo acesso à informação protegida;

c) O exaurimento de outras técnicas de investigação disponíveis e que sejam menos invasivas;

d) A limitação da informação acessada àquela razoavelmente relevante para o crime alegado e que qualquer informação excessiva será destruída ou retornada

e) O acesso a informações somente pela autoridade especificada e apenas visando o propósito para o qual a autorização fora dada.

Se o Estado procura acessar informação protegida por meio de vigilância das comunicações para um propósito que não coloque uma pessoa em risco de processo criminal, investigação, discriminação ou infração aos diretos humanos, o Estado deve estabelecer uma autoridade independente, imparcial e competente, que determine:

a) Que outras formas menos invasivas de investigação foram consideradas;

b) A restrição da informação acessada ao razoavelmente relevante e que quaisquer excessos de informação coletados serão prontamente destruídos ou retornados ao indivíduo impactado; e

c) o acesso a informações somente pela autoridade especificada e apenas visando o propósito para o qual a autorização fora dada.

6) Autoridade judicial competente

Determinações relativas à vigilância de comunicações devem ser expedidas por uma autoridade judicial competente que seja imparcial e independente. Essa autoridade deve ser:

a) Separada das autoridades que conduzem a vigilância;

b) Familiarizada com os assuntos relacionados e competente para expedir decisões judiciais sobre a legalidade da vigilância de comunicações, as tecnologias utilizadas e a tutela dos direitos humanos, e

c) Ter os recursos adequados para o exercício de suas atribuições.

7) Devido processo legal

O devido processo legal requer que Estados respeitem e garantam os direitos humanos de uma pessoa ao exigir que os procedimentos que interfiram com os direitos humanos sejam feitos de acordo com a lei, e que esta seja respeitada e disponível para o público em geral. Especificamente no que diz respeito aos direitos individuais, todos tem direito a uma audiência pública e justa dentro de um tempo razoável por um tribunal independente, competente e imparcial estabelecido pela lei, excetuando-se os casos de emergência nos quais há risco iminente para a vida humana. Em tais casos, autorizações retroativas devem ser buscadas dentro de um período razoável. O mero risco de perecimento ou destruição de evidência nunca deve ser considerado como suficiente para justificar autorização retroativa.

8) Notificação do usuário

os indivíduos devem ser notificados de uma decisão autorizando a vigilância de comunicações dentro de um tempo necessário para permitir o recurso contra as decisões, e devem ter acesso a materiais apresentados juntamente com o pedido da autorização. Atraso na notificação só é permitido nas seguintes situações:

a) A notificação tornaria inepto o propósito para o qual a vigilância é autorizada, ou em caso de haver perigo iminente à vida humana, ou;

b) A autorização para o atraso na notificação for autorizada pelo órgão judicial competente no tempo em que a autorização para a vigilância fora garantida; e

c) O indivíduo afetado seja notificado o mais cedo possível quando o risco cesse ou dentro de um período de tempo razoável, o mais cedo dentre ambos, e que em qualquer situação quando o tempo de vigilância das comunicações tiver expirado. A obrigação para a notificação recai sobre o Estado, mas caso o Estado falhe em fornecê-la, servidores de comunicação estarão livres para notificar indivíduos da vigilância, voluntariamente ou se forem assim requisitados.

9) Transparência

Estados devem ser transparentes sobre o uso e o escopo das técnicas de vigilância de comunicações empregadas. Eles devem publicar, no mínimo, informação agregada do número de pedidos aprovados e rejeitos e um detalhamento dessa informação por provedor de serviços que permita-se compreender em sua totalidade o escopo, natureza e aplicação das leis permitindo a vigilância de comunicações. Estados devem permitir que servidores de conteúdo publiquem os procedimentos que eles aplicam ao lidar com vigilância de comunicações por parte dos Estados, além de aderir a esses procedimentos e publicar arquivos da vigilância por parte do Estado.

10) Escrutínio público

Estados devem estabelecer mecanismos de fiscalização para garantir a transparência e responsabilização da vigilância de comunicações.[11] Esses órgãos fiscalizadores devem ter autorização para acessar toda informação potencialmente relevante sobre ações do Estado, incluindo, quando apropriado, acesso a informações secretas ou confidencias; discernir se o Estado está fazendo uso legítimo de suas atribuições legais; avaliar se o estado está sendo transparente e publicando corretamente informações sobre o uso e escopo de suas técnicas e podres de vigilância; e publicar relatórios periódicos e outras informações relevantes sobre a vigilância de comunicações. Mecanismos de fiscalização independentes devem ser estabelecidos em adição aos órgãos de fiscalização já existentes em outros ramos do governo.

11) Integridade das comunicações e sistemas

Para garantir a integridade, segurança e privacidade dos sistemas de comunicação, e reconhecendo-se o fato que comprometer a segurança por causa de propósitos estatais sempre fragiliza a segurança de forma geral, Estados não devem compelir provedores de serviços, de hardware e software a embutir capacidades de vigilância ou monitoramento em seus sistemas, coletar ou reter informação particular apenas para propósitos de vigilância estatais. A retenção de dados a priori ou sua coleta nunca deve ser exigida de provedores de serviços. Indivíduos tem o direito de se expressar anonimamente e, dessa forma, Estados devem abster-se de obrigar a identificação do usuário como pré-condição para o fornecimento de um serviço.

12) Salvaguardas para a cooperação internacional

Em resposta às mudanças nos fluxos de informações e nas tecnologias e serviços de comunicações, Estados podem precisar da assistência de serviços prestados por servidores no exterior. Assim, tratados legais de assistência mútua (MLATs) e outros acordos entre Estados devem garantir que, quando ambos os Estados tiverem leis diferentes sobre a vigilância de comunicações, a lei do país que tiver os standards de proteção mais altos deve ser aplicada. Quando os Estados procurarem assistência para propósito de cumprimento da lei, o princípio da criminalidade dupla deve ser aplicado. Estados não podem usar processos de assistência mútua e pedidos estrangeiros para driblar restrições legais domésticas na vigilância de comunicações. Processos de assistência legal mútua e outros acordos devem ser claramente documentados, publicamente disponíveis, e sujeitos às garantias de equidade processual.

13) Salvaguardas contra o acesso ilegítimo

Estados devem promulgar legislação criminalizando a vigilância de comunicações ilegais feitas por atores públicos e privados. A lei deve prever penalidades suficientes e significativas tanto na esfera penal como na esfera civil, proteção para delatores, e meios de reparação para indivíduos afetados. As leis também devem estipular que quaisquer informações obtidas de maneiras inconsistentes com esses princípios são inadmissíveis como evidência em qualquer procedimento, bem como evidência derivada desta informação obtida ilegalmente. Estados também devem elaborar leis que determinem a destruição de material obtido por meio de vigilância de comunicações, uma vez que tais materiais tenham cumprido seus propósitos.