Celulares de testes fabricados pela Geeksphone serão usados por desenvolvedores de aplicativos para experimentar o sistema

SÃO PAULO – A Mozilla anunciou nesta terça-feira, 22, os primeiros celulares de testes que vão utilizar o seu sistema Firefox OS. A iniciativa da fundação, que desenvolve o browser Firefox, busca criar uma alternativa aos sistemas operacionais móveis. O Firefox OS, em desenvolvimento desde o ano passado, é destinado aos smartphones mais baratos, e poderá se tornar uma segunda opção ao Android para os fabricantes de celulares.

A Geeksphone, parceira do projeto do Firefox OS, criou dois modelos para a versão de testes do sistema. FOTO: DIVULGAÇÃO

—-

Os celulares de testes (developer preview) foram criados, em parceria com a Telefónica, pelo fabricante espanhol Geeksphone, que produz telefones que usam tecnologias de código aberto. São dois modelos, o Keon (mais simples) e o Peak (com configurações mais avançadas e tela maior de 4,3 polegadas — veja as especificações abaixo).

Os dois modelos são destinados aos desenvolvedores de aplicativos, para que se habituem ao sistema antes de ele chegar à versão final, que será comercializada. Assim, os programadores podem experimentar o sistema e criar seus programas para a plataforma da Mozilla.

“Estamos trabalhando para levar o poder da web para o celular, por meio do Firefox OS, junto do poder dos padrões abertos e da comunidade aberta, e mais uma vez, queremos convidar os desenvolvedores web para se unir a nós”, escreveu Stormy Peters, diretora de sites e relação com desenvolvedores da Mozilla no site da fundação.

Uma das diferenças do Firefox OS é que os seus programas se baseiam na tecnologia HTML5, a mesma usada para criar sites online. Com isso, um aplicativo não precisa estar necessariamente instalado no celular para rodar. Ele pode ser carregado direto da web. Existem sites que usam a mesma tecnologia para ter uma interface igual a dos aplicativos em suas páginas, quando são acessados via celular. Isso garante a experiência de um aplicativo, mas sem a necessidade de o usuário baixar todo o programa.

Em agosto, o diretor de pesquisa da Mozilla, Andreas Gal, disse que os primeiros aparelhos com Firefox OS seriam lançados no Brasil em 2013.

As especificações dos celulares de testes do Firefox OS:

Keon

Processador: Qualcomm Snapdragon S1 1Ghz.

Redes 3G: UMTS 2100/1900/900 (3G HSPA)/ GSM 850/900/1800/1900 (2G EDGE)

Tela: 3,5 polegadas HVGA Multitouch.

Câmera: 3 megapixels.

Memória: 4 GB (ROM) e 512 (RAM).

Entradas e conexões: MicroSD, Wifi N, MicroUSB.

Bateria: 1580 mAh.

Peak

Processador: Qualcomm Snapdragon S4 1.2Ghz x2.

Redes: UMTS 2100/1900/900 (3G HSPA)/ GSM 850/900/1800/1900 (2G EDGE).

Tela: 4,3 polegadas qHD IPS Multitouch.

Câmeras: 8 megapixels (traseira) + 2 megapixles (frontal).

Memória: 4 GB (ROM) e 512 (RAM).

Entradas e conexões: MicroSD, Wifi N, MicroUSB.

Bateria: 1800 mAh.

—-

