SÃO PAULO – A Mozilla anunciou na segunda-feira, 14, que seu chefe de operações de marketing, Chris Beard, assumirá o cargo de CEO interinamente. Beard chega ao posto depois que ele foi deixado por Brendan Eich, que renunciou em abril, após protestos dos funcionários da empresa.

Eich, que criou o Javascript, pediu para sair no dia 11 de abril, depois que foi descoberto que ele doou dinheiro a um candidato que queria banir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Além da renúncia, Eich também deixou seu posto no conselho da Mozilla, assumido também por Beard.

De acordo com a Mozilla, “Beard é um dos nossos há muito tempo. Ele está envolvido com a empresa antes mesmo de lançarmos o primeiro Firefox, além de ter guiado muitos dos nossos projetos”, diz a presidente do conselho da empresa, Mitchell Baker, em um post no blog da empresa.

Apesar de assumir apenas como interino, Beard foi descrito pela executiva como “um forte candidato para assumir como CEO”. Enquanto isso, ele terá de lidar com alguns desafios: o browser da Mozilla, o Firefox, tem perdido espaço com a adoção de cada vez mais usuários por sistemas móveis, e a empresa pode perder uma boa parte de sua receita a partir de 2014, quando chega ao fim um acordo com o Google.