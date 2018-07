SÃO PAULO – A Mozilla irá lançar uma versão de seu navegador, o Firefox, para os sistemas operacionais iOS. A confirmação da novidade veio do gerente de relacionamentos da empresa, Lukas Blakk, em seu Twitter.

We need to be where our users are so we’re going to get Firefox on iOS #mozlandia

— Lukas Blakk (@lsblakk) December 2, 2014