O navegador Mozilla Firefox – o preferido da equipe e dos leitores do Link – chegou hoje à versão 3.6, e o download já está disponível no site oficial. A procura pela mais nova edição do software é tão grande que já virou trending topic no Twitter, e está deixando os servidores do site da Mozilla um pouco instáveis – mas sem comprometer o lançamento, pelo menos até agora.

O novo Firefox já está disponível em mais de 70 idiomas e introduz suporte a novas tecnologias, como HTML5, WOFF, e aos novos atributos para CSS e JavaScript. Segundo a Mozilla, o novo Firefox é até duas vezes mais rápido que a versão anterior.

A grande inovação visual do Firefox 3.6 é o módulo Personas, uma forma simples e ágil de modificar a aparência básica do seu navegador sem precisar instalar temas complexos e pesados. Basta passar o mouse sobre as visualizações de temas disponíveis, que ele aparece automaticamente no plano de fundo do navegador.