A fundação Mozilla, que faz o Firefox, apresentou um novo projeto que pretende integrar todas as mensagens que recebemos todos os dias, seja por e-mail, mensagens instantâneas, recados em redes sociais e Twitter. A proposta do Raindrop, como é chamado o projeto, é separar as mensagens de pessoas que realmente são próximas de cada pessoa e tornar o e-mail ser relevante outra vez, ao tirar da tela principal os spams e mensagens de listas de e-mails.

O Raindrop ganhou o apelido de “o Google Wave da Mozilla”, mas, como mostra o vídeo, o serviço é bem diferente porque não cria uma nova forma de comunicação, mas integra as ferramentas que já existem na web. Na página oficial do projeto, os desenvolvedores – que são parte da mesma equipe que criou o software de e-mail Thunderbird – explicam que a ideia é também integrar o Google Wave no futuro.

[kml_flashembed movie="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7197666%26server=vimeo.com%26show_title=0%26show_byline=0%26show_portrait=0%26color=00D6C6%26fullscreen=1" width="400" height="220" wmode="transparent" /]