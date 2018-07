A Mozilla colocou o Skype na sua lista negra. Não o Skype em si, mas o plugin que permite adicionar uma barra de ferramentas do aplicativo ao Firefox. É esse plugin que permite, por exemplo, que os números de telefones exibidos nos sites tornem-se clicáveis (e discáveis no Skype).

Segundo a Mozilla, o plugin causava várias falhas e tornava o carregamento das páginas lento. A barra de ferramentas era uma das maiores causas de falhas no Firefox 3.6.13 — em uma semana, foram reportados quase 40 mil problemas.

O maior problema está justamente no mecanismo que detecta os números de telefone e o ransforma em links para o Skype. Agora, o plugin está na lista negra da Mozilla — junto com o plugin do QuickTime da Apple e outros que causam falhas no Firefox.

O Skype diz que está trabalhando com a Mozilla para resolver o problema.