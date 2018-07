Organização anunciou criação de um conselho em parceria com outras empresas para promover dispositivos de internet aberta

SÃO PAULO – A Fundação Mozilla anunciou na quinta-feira, 12, a criação de um conselho regulador para dispositivos de internet aberta (CRB – Web Open Device Compliance Review Board, em inglês) em parceria com as empresas Deutsche Telekom, LG, Qualcomm, TCL/Alcatel Onetouch, Telefonica e ZTE.

O CRB será operado de forma independente com foco em promover o sucesso de dispositivos com ecossistema de web aberta – como o caso dos aparelhos com o sistema operacional Firefox OS, lançado pela Mozilla este ano – por meio do incentivo à compatibilidade de API e para assegurar um desempenho competitivo.

O CRB vai criar e gerenciar critérios de certificação comuns aos fabricantes de dispositivos. Entre as atribuições do conselho estão assegurar o cumprimento de regras relativas à API e tornar a experiência de dispositivos de web aberta consistente para os consumidores; minimizar custos e a sobrecarga necessária para testes e habilitar OEMs (Fabricante Original do Equipamento, em inglês) de dispositivos e operadoras a melhorar tempo de lançamento de produtos no mercado.

“O CRB permitirá aos parceiros atuar de forma eficiente, confiável e segura”, afirma Andreas Gal, Vice-Presidente de Mobile da Mozilla e presidente do CRB. “Este é o próximo passo na construção do ecossistema e facilitará o processo para que parceiros ofereçam uma ampla variedade de soluções de alta qualidade nas mãos dos consumidores de forma rápida e eficiente.”