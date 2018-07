Governo deve sancionar Medida Provisória que inclui smartphones na Lei do Bem na próxima semana, diz ministro das Comunicações

SÃO PAULO – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse hoje que o governo deve sancionar na semana que vem a Medida Provisória de desoneração tributária dos smartphones dentro da Lei do Bem. “Nosso objetivo é dar competitividade à indústria. Antes, o Brasil exportava celulares, mas hoje pesa na balança comercial”, afirmou ao participar do lançamento do aparelho da Motorola Razr HD, o primeiro fabricado no Brasil com conexão às frequências de 4G.

Segundo o vice presidente e gerente geral da Motorola Mobility, Sergio Buniac, o Motorola Razr HD estará disponível no Brasil a partir do quarto trimestre. Ele afirmou que os testes realizados com o aparelho na rede 4G da Claro, a primeira a testar essa tecnologia no Brasil, demonstraram alta velocidade, capacidade e definição da quarta geração de internet móvel.

Foi feita também uma experiência na apresentação de ligação entre aparelhos com videochamadas, de São Paulo a Brasília.

/Rodrigo Petry (Agência Estado)