Ministério Público classificou ação que quer tirar contas do ar de “irracional”

SÃO PAULO – O Ministério Público Federal, através da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, se posicionou contra a ação que pede o bloqueio dos Twitters que avisam sobre radares e blitze policiais em Goiás.

A entidade apresentou nesta segunda-feira, 13, um parecer contrário à ação da Advocacia Geral da União que pede a interdição imediata de contas do Twitter com @RadarBlitzGO.

Apesar do alvo da ação ser estadual, seu resultado pode repercutir em todo o País. A Justiça ainda não analisou o pedido.

O MPF quer que a ação seja derrubada sem julgamento por inépcia. “É absolutamente irracional, desde a pressuposição de convivência em sociedade aberta, constituída sobre os alicerces de liberdade, que se divise alguma possibilidade de se impedir o livre fluxo de informações pela internet”, afirma o parecer do Ministério Público, segundo informações do G1.

O Twitter @RadarBlitzGO, que tinha saído voluntariamente do ar no dia 6/2, resolveu retomar as postagens hoje depois da notícia.