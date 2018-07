Para apurar problemas com a oferta de banda larga pela rede 3G das operadoras, o Ministério Público Federal abriu uma consulta pública para colher informações dos usuários da internet móvel no Brasil. O MPF quer saber quais os tipos de problemas pelos quais os usuários têm passado ao usar os modens 3G, como por exemplo falta de sinal, velocidade baixa e assistência técnica ruim.

A consulta pública faz parte de um inquérito civil aberto depois que a associação Proteste entrou com uma representação contra os serviços de internet oferecidos pelas operadoras de celular. O MPF pretende investigar qual o tipo de prejuízo gerado pela má prestação dos serviços.

O MPF vai receber as reclamações, sugestões ou contribuições por 60 dias (até as 16h do dia 18 de maio) pelo e-mail consultapublica_mssa@prsp.mpf.gov.br ou por cartas para o endereço Rua Peixoto Gomide, 768, São Paulo-SP, CEP 01409-904. No envelope deve estar escrito “consulta pública procedimento 1.34.001.004236/2009-18”.