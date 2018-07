Não tinham. A atualização do sistema (o iPhone OS 4), apresentada na quinta (1º) por Steve Jobs, rodará no iPad, no iPhone e no iPod Touch e dará o poder de multiprocessamento aos portáteis da Apple assim que começar a ser disponibilizada para download em junho para os telefones e tocadores de música e em outubro para o tablet.

A função multitarefa habilita os aplicativos a ficarem abertos em segundo plano. Alguns, como tocadores de rádio online e programas como o Skype, terão força total ao ser executados. Outros só ficam em um estado de hibernação. Ao apertar duas vezes o botão “home” você visualiza os programas abertos e pode alternar entre eles.

Adaptação.

O sistema multitarefa e a possibilidade de alternar entre aplicativos abertos não são novidade. Estão nos smartphones mais básicos da Nokia. E agora estão cada vez mais essenciais em celulares avançados e em tablets. Imagine um computador em que você não pode abrir vários programas em janelas diferentes. Seria impossível fazer uma pesquisa na internet e copiar trechos importantes no Word ao mesmo tempo, por exemplo. É mais ou menos isso que acontece com o celular e com o tablet da Apple.

Telefones e portáteis dependem de uma bateria limitada e de um processador que, apesar de poderoso, pode não dar conta de acessar a internet, manter a rede de celular funcionando para receber ligações e ainda lidar c0m um monte de aplicativos abertos simultaneamente.

Nas versões anteriores do Windows Mobile, a multitarefa era mais um problema do que uma solução, exigindo que todo usuário tivesse um aplicativo para fechar na marra os programas que rodavam sem necessidade em segundo plano.

Em movimento

A atualização do iPhone OS para os portáteis da Apple revela um dos principais desafios em busca da mobilidade eletrônica. A computação como a conhecemos usa sistemas de processamento, de memória e de desenvolvimento de softwares que foram inicialmente imaginados para uma realidade diferente, quando o computador ficava estático em casa ou no trabalho. Só que a computação ficou móvel e se adapta às necessidades de hoje.

Quando a Apple apresentou o primeiro iPhone, deu a largada a esse cenário. Criou um celular que finalmente abandonou o estilo dos telefones sem fio convencionais que temos ou tínhamos em casa, com uma tela apenas cheia de ícones, fáceis de identificar e de tocar com os dedos. Teclas ficaram virtuais. E a internet seguiu o rumo e se adaptou também ao formato móvel do iPhone. As páginas HTML cederam espaço para aplicativos que acessam informações online

Reportagem publicada na versão impressa do caderno Link de 12/04/2010