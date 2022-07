Nathan Howard/Getty Images/AFP Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu na semana passada decisão sobre aborto instituída nos anos 1970

A decisão pela Suprema Corte americana de retirar a proteção constitucional ao aborto terá profundo impacto na indústria da tecnologia. Nos corredores das grandes companhias do Vale, o clima é de preocupação – ninguém sabe o que acontecerá. O medo é de um desastre daqueles que mudam de vez a percepção das marcas. No centro do problema está a privacidade de cada usuário e o risco destas empresas se tornarem corresponsáveis pela prisão de milhares de pessoas.

Nos últimos quase 50 anos, Estados não puderam legislar a respeito do aborto – ao menos, não no período antes de o feto ter condições de sobreviver fora do útero materno. Na última sexta, 24, a Suprema Corte reverteu sua decisão dos anos 1970. O resultado é que os EUA se dividirão em dois mundos. Nos Estados democratas, o aborto deve permanecer legal; nos republicanos, restrições bastante rígidas deverão surgir. E, como qualquer tipo de lei agora é possível, ninguém sabe o que esperar. É aí que começa o risco.

Leis antiabortivas podem ir além da mera proibição da prática dentro das fronteiras estaduais. Podem proibir que mulheres com residência no Estado interrompam a gravidez, mesmo que viajem para onde é legal. Podem punir quem tente levantar dinheiro para a cirurgia enquanto estiver dentro das fronteiras. Podem punir organizações e pessoas que produzam material com instruções sobre onde encontrar clínicas legais.

O problema de todas essas ideias, que já circulam nas assembleias legislativas, é que, para se tornarem viáveis, será preciso que as leis prevejam autorização judicial para fornecimento de dados digitais. O Google registra a localização de celulares Android. Isto quer dizer que a empresa, assim como as companhias telefônicas, pode informar se alguém esteve numa clínica de aborto.

Empresas de apps que acompanham ciclos menstruais poderão ser convocadas a informar se a mudança de padrão de alguma mulher sugira uma gravidez. A quebra do sigilo de conversas em redes sociais, de buscas feitas por informação, tudo pode servir de prova. Esses sigilos já são quebrados de tempos em tempos – mas isso é para crimes que despertam pouca simpatia. Quando vier uma sequência de adolescentes e mulheres presas, a maré muda.

Sair da armadilha não é trivial. O modelo de negócios de várias das empresas depende da coleta e exploração de dados. E, diferentemente de Europa e Brasil, os EUA não têm leis nacionais de proteção de dados. O cheiro é de distopia, mas o mundo anda mesmo bem esquisito. A briga, inevitavelmente, ficará feia.