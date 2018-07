Relator do Marco Civil da Internet fala ao Link sobre nova configuração do projeto de lei e torce por maioria

SÃO PAULO – O relator do projeto de lei conhecido como Marco Civil da Internet, Alessandro Molon (PT-RJ) já o carrega há um ano e meio nas mãos. O texto passa por alterações desde quando foi idealizado e colocado sob consulta pública, em 2009. Desde então, enfrentou resistência e corre o risco de ficar para 2014. Molon espera ter feito as últimas alterações nesta quarta, 11, com o novo substitutivo, o qual passou a atender solicitações de quase 15 partidos, conseguindo o apoio de mais de 100 deputados, segundo ele. Agora, o deputado acredita finalmente ter a maioria da Câmara. “Não sei se haverá quórum, mas se tiver, ele vai ser aprovado, mesmo tendo gente contra”, referindo-se ao deputado Eduardo Cunha, líder da bancada do PMDB, a segunda maior da Casa.

Durante conversa com o Link, Molon parecia cansado e um tanto irritado com as críticas sofridas pelo novo texto, vindas inclusive de clássicos apoiadores do projeto. No alvo, estão mudanças nos artigos 16, 20 e 22.

O primeiro trata do indicador de obrigatoriedade dos datacenters – questão ainda a ser regulamentada futuramento pelo Executivo por meio de decreto – e da guarda de logs de aplicação (IP e horário de utilização de serviços como Facebook e Google). O segundo isenta os provedores de conteúdo de responsabilidade por conteúdo de terceiro, salvo caso em que desrespeite ordem judicial; mas inclui a possibilidade de a vítima de danos à honra, reputação ou direitos de personalidade recorrer a juizados especiais, que podem exigir a retirada de conteúdo por meio de liminar.

Já o artigo 22 trata especificamente de danos causados por pornografia de vingança, prática que ganhou relevância recentemente após duas brasileiras terem se suicidado após vídeos íntimos terem sido divulgados por ex-namorados na internet, principalmente através do aplicativo de mensagens Whatsapp. O texto diz que o provedor de serviço deverá tornar o conteúdo indisponível imediatamente após ser notificado pelo usuário – e não por um juiz, como nos demais.

“Sobre os datacenters e previsão de guarda de logs de aplicação por seis meses, do artigo 16, não afeta a privacidade porque exige a garantia de sigilo e ordem judicial”, diz Molon, que explica que o armazenamento deverá ser responsabilidade de empresas com fins econômicos na rede; universidades, ONGs e donos de páginas sem fins lucrativos estão isentos. Segundo o deputado, a mudança era um pedido de cinco partidos.

A mudança no artigo 20, incluindo a possibilidade de usuários ofendidos poderem apelar para juizados especiais (nos casos específicos de danos à honra, reputação e personalidade), atendeu de outra dúzia de partidos. “A finalidade é ter uma resposta rápida do Judiciário”, diz.

Já o artigo 22, criticado por permitir um recurso retirado do texto durante o processo de consulta pública em 2009 – o de poder se exigir a derrubada de conteúdo sem ordem judicial –, é o que atende a demanda do maior número de partidos. O artigo foi comparado à lei nº 12.737/2012, de caráter penal, que ganhou o nome de Lei Carolina Dieckmann após a atriz ter tido fotos íntimas suas expostas na internet. A lei foi sancionada poucos meses após o caso. O artigo pretende combater casos de exposição por ex-parceiros de imagens e vídeos íntimos de mulheres.

“Peço só a notificação da vítima para que ninguém precise contratar advogado. É preciso permitir respostas rápidas para evitar que se destruam vidas por vingança”, diz. E rebate críticas de quem acredita que o mecanismo exposto pelo artigo (conhecido como “notificação e retirada”) possa servir como exemplo para casos de direitos autorais, previsto para serem regulamentados na Lei de Direitos Autorais. “Comparar isso a compartilhamento de música não autorizada é uma insensibilidade.”

“Quando se quer aprovar um projeto é preciso ouvir a casa legislativa e tentar conciliar o máximo de visões e demandas a aprovação do projeto desde que não desfigure o projeto”, afirmou Molon que acredita ter obtido maioria na Câmara com as mudanças sem afetar o que chama de “princípios”, como o da neutralidade. A alteração no artigo que trata sobre este tema, explicitando que a lei não afetaria os modelos de negócios (ou seja, permitiria a venda de planos com velocidades de download diferentes), desde que o princípio da neutralidade fosse respeitado (pacotes de dados e protocolos não poderiam ser discriminados). “Tanto é que ninguém reclamou desse artigo, certo?”, ironiza.

O relator afirmou que levará finalmente o projeto para votação na próxima semana, nos dias 17 e 18 (terça e quarta). E se mostra, mais uma vez, confiante. “O projeto está pronto e estamos com a maioria. Temos tudo para dar certo desta vez.”

(Foto:Andre Bordes/Estadão)