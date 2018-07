Alexandre Szapiro, diretor-presidente desde 2007, vai para a Amazon; sede terá novo endereço

Infinity Tower FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Fase de mudanças na Apple Brasil. O diretor-presidente da empresa no Brasil desde 2007, Alexandre Szapiro, está de saída para a filial brasileira da Amazon, segundo informações do Valor Econômico e Istoé Dinheiro.

A saída de Szapiro foi confirmada pela assessoria da Apple. A outra ponta, a Amazon, não confirma sua entrada na empresa, mas a Istoé Dinheiro teria apurado que o executivo está fazendo o programa de treinamento da loja virtual em Seattle.

De acordo com a Istoé Dinheiro, “como número 1 da Amazon, [Szapiro] comandará acordos comerciais – com editoras, por exemplo – e desenhará estratégias de lançamento de produtos, como o leitor digital Kindle, que será o primeiro dispositivo da empresa a chegar ao Brasil”.

Enquanto isso, a sede da Apple no Brasil terá novo endereço em breve. Segundo o site da Veja apurou, a empresa planeja se transferir para seis salas do “luxuoso” prédio comerical Infinity Tower, no Itaim Bibi, em São Paulo.

Segundo Veja, “O prédio é um dos mais cobiçados da categoria ‘triplo A’ da capital paulista – a mais alta denominação usada para classificar a arquitetura e a engenharia de edifícios comerciais”.

A reportagem diz que a fabricante do iPhone terá como vizinhos de prédio nomes como o banco Credit Suisse, Goldman Sachs, Bloomberg, Louis Vuitton e o Facebook. O aluguel? Cerca de um milhão por mês. O prédio fica pronto em fevereiro.