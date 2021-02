Aparelhos da LG contam com design que se integram a todos o ambientes da casa

Ela é a estrela da casa conectada. Fica na sala, grande ponto de encontro da família; é o centro dos conteúdos de entretenimento, como programas, filmes e games. Controla uma série de eletrodomésticos conectados e inteligentes e aprende com as rotinas da família. Além de excelente qualidade de imagem e processador de última geração, com inteligência artificial, as TVs LG trazem outro atrativo: finas e elegantes, casam bem com qualquer ambiente – e são feitas de materiais premium que se adaptam a qualquer decoração.

Todos os aparelhos das famílias OLED e QNED (mini LED) das novas linhas 2021 chegam com design diferenciado, em aço escovado, adaptando-se perfeitamente aos ambientes domésticos e de trabalho, de forma minimalista e sofisticada. Tudo de forma harmônica e funcional, pensado para empoderar o consumidor a escolher o que mais lhe agrada. “Os consumidores poderão usufruir da incomparável qualidade de imagem das TVs OLED aliada ao design cada vez mais minimalista e sofisticado de suas telas”, diz Igor Krauniski, gerente-geral de Produtos Televisores da LG Electronics do Brasil.

Sem fios aparentes

Um dos atrativos presentes na nova linha C1, que oferece telas de 48 a 83 polegadas, é o chamado Gallery Stand, suporte utilizado em TVs de 55 e 65 polegadas das linhas G1, C1 e A1 com estilo único que mantém a TV em pé com firmeza. Ele pode ser conectado para permitir a exibição em uma prateleira ou mobília. O suporte conta com tampa traseira incluída, que ajuda a controlar os cabos e fornece uma aparência limpa e acabada para a TV de todos os ângulos, sem fios ou conexões aparentes.

Trata-se de uma alternativa ao chamado Gallery Design, pelo qual a LG já é reconhecida – e premiada. As TV premium da linha OLED, em especial a linha GX, mas presente em toda linha QNED Mini LED, podem ser montadas na parede, como quadros, contando inclusive com um aplicativo que exibe obras de arte quando o aparelho está em repouso.

Além disso, para a TV GX se incorporar perfeitamente na parede como uma obra de arte, a tela de incrível qualidade e brilho não requer retroiluminação, como nos aparelhos comuns, permitindo que a TV seja fina e leve (com a espessura aproximada de uma moeda); as molduras e estruturas são quase inexistentes.

Conforto e design

Com nossas casas ganhando status de espaços multifuncionais – o lugar para o trabalho, a educação, o entretenimento –, a LG traz um ecossistema inteligente para entregar ao cliente o conforto que melhora ainda mais a usabilidade de toda a linha de produtos. Depois da TV, esse conceito passa pelos eletrodomésticos configuráveis ao gosto do consumidor, chegando aos dispositivos que ajudam a manter a saúde em dia. Sem se esquecer da cozinha.

Uma das novidades trazidas pela LG à Consumer Electronics Show (CES) 2021 foi a plataforma Furniture Concept Appliances. Por meio de uma experiência interativa, digital e online, os consumidores podem eles mesmos projetar um espaço de vida virtual com aparelhos personalizados, com o estilo a seu gosto, para que todos os dispositivos – micro-ondas, lava-louças, purificador de água, máquinas de lavar/secar roupas acopláveis (2 em 1, uma combinação Wash Tower), e o novo refrigerador InstaView – se encaixem perfeitamente na decoração da casa.

Pelo sistema, dá para escolher várias combinações de materiais (aço inoxidável, vidro, metal e um especial, chamado Fenix, que oferece sensação tátil e é resistente a manchas e marcas de impressão digital). Além disso, há à disposição inúmeras combinações de cores, que, segundo a empresa, podem ser misturadas e combinadas por encomenda.

Aparelhos mais inteligentes

Peça central da cozinha, o novo refrigerador InstaView, dotado de inteligência artificial e comandos de voz, combina a alta tecnologia para manter os alimentos frescos com um estilo único e inovador, apresentando duas portas lado a lado, feitas de vidro e aço inoxidável. Com dois toques na superfície opaca, ela se torna translúcida e se transforma em uma tela, iluminando o interior do aparelho, mantendo a alta performance da refrigeração e evitando a perda do ar frio.

Também feitos de aço inoxidável, os fogões da linha InstaView permitem preparar alimentos selados a vácuo ou com a tecnologia de fritura a ar, dotados de sensores para manter uma temperatura constante por horas. Tocando duas vezes na porta de vidro, o interior do forno ilumina-se automaticamente, sem que haja perda de temperatura.

Trazendo uma máquina de lavar roupas e uma secadora combinadas, as máquinas da série Wash Tower – com inteligência artificial embarcada, capazes de lavar e secar as peças em apenas 29 minutos e de identificar o tipo de tecido para adaptar os ciclos de lavagem – podem ser instaladas lado a lado ou sobrepostas, de acordo com o espaço disponível e a forma que o consumidor desejar, ocupando bem menos espaço do que uma dupla convencional desses eletrodomésticos.