Anne Sinclair é uma multimilionária de esquerda cujas entrevistas foram sucesso de audiência

A PRIMEIRA HOME

PARIS – Anne Sinclair, mulher do ex-diretor do FMI Dominique Strauss-Kahn, busca relançar sua carreira como jornalista à frente da nova versão francesa do site norte-americano de notícias e opinião The Huffington Post.

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Sinclair, uma multimilionária de esquerda cujas entrevistas foram vistas por até 12 milhões de telespectadores em seu auge, voltou ao batente após mais de uma década fora da TV – desta vez como diretora editorial do Le Huffington Post, a versão francesa do site criado por Arianna Huffington (www.huffingtonpost.com).

Em uma entrevista coletiva para o lançamento do site, Sinclair, de 63 anos, respondeu algumas poucas questões sobre o novo modelo de negócio antes de enfrentar uma enxurrada de perguntas sobre se o site poderia cobrir objetivamente os desenvolvimentos do escândalo sexual que interrompeu a carreira de seu marido no FMI e acabou com ambição dele de se tornar o próximo presidente da França.

“Não acho que essa será a principal história do noticiário de 2012, mas, se for, será tratada como tal”, afirmou Sinclair. “Não há conflito de interesse.”

/ Reuters