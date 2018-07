Mulher é demitida por escrever e-mails em caixa alta

Mandar e-mails com o ‘caps lock’ ativo é considerado falta de educação segundo as regras impronunciadas da etiqueta virtual. Mas o primeiro registro conhecido de que essa indelicadeza digital gerou demissão parece ter acontecido na Nova Zelândia, com a contadora Vicki Walker.

