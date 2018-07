Mulher é presa por causa de um 'poke' no Facebook

Shannon Jackson, de 36 anos, foi presa depois de usar a função ‘poke’ (algo como ‘cutucar’), do Facebook, para contactar uma moradora da mesma cidade em que ela vive, Hendersonville, no Tennessee. É que Shannon estava proibida, por uma ordem de proteção, de se aproximar da mulher de qualquer maneira: “…não telefonar, contactar ou se comunicar de qualquer outra forma com a requisitante”, diz a ordem judicial.

11/10/2009 | 19h43