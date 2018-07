Chinesa levou choque ao atender o celular enquanto ele era carregado; Apple diz que investiga o caso

CINGAPURA – A Apple está investigando um acidente em que uma mulher chinesa foi morta por um choque elétrico ao atender uma chamada em seu iPhone 5 enquanto o aparelho estava sendo carregado, afirmou a empresa norte-americana de tecnologia nesta segunda-feira, 15.

Foto: Lucas Jackson/Reuters

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Na quinta-feira passada, Ma Ailun, mulher de 23 anos de idade da região ocidental de Xinjiang e aeromoça da China Southern Airlines, foi eletrocutada quando atendeu o celular que estava sendo carregado, afirmou a agência oficial de notícias Xinhua no domingo, citando a polícia.

“Ficamos profundamente entristecidos ao saber desse trágico incidente e oferecemos nossas condolências à família Ma. Nós vamos investigar a fundo e cooperar com as autoridades neste assunto”, disse a Apple em um e-mail.

A Apple não quis comentar detalhes, como se era um fato isolado ou não.

A irmã de Ma tuítou no microblog Sina dizendo que Ma havia desmaiado e morrido depois de usar seu iPhone 5 que estava sendo carregado, incentivando os usuários a ter cuidado em uma mensagem que se tornou viral no site.

Em abril, a Apple pediu desculpas aos consumidores chineses e alterou políticas de garantia do iPhone no seu segundo maior mercado depois de o serviço de pós-venda ter sofrido críticas por mais de duas semanas pela mídia estatal.

/ REUTERS