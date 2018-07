Não é de hoje que surgem pesquisas apontando o Brasil como líder mundial de spams. Mas a Panda, empresa espanhola de pesquisas, apontou o motivo do sucesso de spams brasileiros: a promessa de que, ao clicar naquele link, a pessoa irá encontrar “fotos e vídeos de jovens brasileiras”. Entenda-se por spam as propagandas que tentam infectar seu computador com um vírus ou que contenham conteúdo ilegal.

No estudo da Panda, o Brasil aparece como responsável por 14% dos spams gerados pelo mundo. A empresa espanhola analisou cinco milhões de mensagens geradas em janeiro e fevereiro deste ano. Logo após o Brasil vem a Índia com 10%, seguida por Coréia do Sul (6%) e Vietnã (5,71%). Os Estados Unidos estão em sexto como geradores de spam, com 5,46%.

A pesquisa também quantificou os spams gerados pelas cidades. Nesse quesito, quem leva o indesejado primeiro lugar é Seul, capital da Coréia do Sul. São Paulo vem só na quinta posição, com 1,19% dos spams mundiais sendo criados aqui. O Rio de Janeiro está em 12º, com 0,84%.

via El País