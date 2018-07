Mulheres com idade entre 18 e 34 anos estão cada vez mais dependentes de mídias sociais e gastam mais tempo em redes sociais. É isso que revela uma pesquisa divulgada na quarta-feira, 7, pelas empresas Oxygen Media e Lightspeed Research que analisou os hábitos online de 1.605 adultos entre maio e junho deste ano.

Segundo o estudo, um terço das mulheres nessa faixa de idade checa o Facebook assim que acorda, antes mesmo de ir ao banheiro, e 21% delas olham o site no meio da noite. Trina e nove porcento se declararam viciadas na maior rede social do mundo. Mais do que mostrar que elas estão usando o Facebook de forma quase religiosa, os dados da pesquisa revelam que as mulheres mais jovens estão muito mais abertas a se relacionar online com estranhos e a publicar informações pessoais na rede.

Dentre as entrevistadas, 57% afirmaram que falam com pessoas online mais do que falam pessoalmente. Metade delas não vê nenhum tipo de problema em aceitar completos estranhos como amigos no Facebook, nem em namorar pessoas que elas conheceram via rede social — 65% dos homens têm a mesma crença. Seis por cento das mulheres usam o site para conseguir parceiros sexuais; entre os homens, essa prática é citada por 20% dos entrevistados.

Para 49% das mulheres, é aceitável vigiar o namorado tendo acesso às contas deles; 42% dos homens pensam do mesmo jeito. Entre eles, 24% dizem já ter rompido uma relação via Facebook; 91% delas acreditam que agir dessa forma não é apropriado.

Mais da metade das mulheres entre 18 e 34 anos disseram não confiar no Facebook ao compartilhar informações sociais e 89% concordam que “você nunca deveria colocar nada no Facebook que não queira que seus pais vejam”. Isso contradiz as 42% que não veem problemas em publicar fotos delas mesmas bêbadas e as 79% que dizem se sentir bem com fotos em que estão beijando outra pessoa.