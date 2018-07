Se você tem mais de uma conta no Gmail e fica frustrado toda vez que tenta – e não consegue – logar em todas elas no mesmo navegador, o Google tem uma boa notícia. A empresa divulgou que a partir desta terça-feira, 3, já é possível abrir ao mesmo tempo todas as suas contas do Gmail no seu Internet Explorer, Firefox ou Chrome.

A nova ferramenta ainda não está habilitada para todos, o que deve acontecer em breve. Para nós aqui do Link, infelizmente ainda não. Mas para o pessoal do blog norte-americano Gizmodo sim. E eles contam que para acessar a nova função, é necessário primeiro entrar em “Configurações” (no canto superior direito). Vá até a opção “Login Múltiplo”, opte por “alterar” e coloque seu outro e-mail e senha. Pronto, você está em todas as suas contas do Gmail no mesmo navegador.

Essa nova função não funciona em acessos ao Gmail pelo celular e funciona com os serviços: Google Reader, Google Sites, Google Calendar/Agenda, Google Voice, App Engine e Google Code. Veja abaixo o passo-a-passo em fotos do Gizmodo.