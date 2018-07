SÃO PAULO – A Riot Games anunciou que o campeonato mundial do videogame League of Legends deste ano acontecerá na Europa, em outubro. Detalhes a respeito de locais, datas e premiações serão divulgados posteriormente.

De acordo com a fabricante do LoL, o mundial deste ano manterá o formato “multi-cidade, multinacional – com estágio de grupos, quartas de final, semifinais e uma grande final tendo lugar em diferentes cidades dentro da Europa”.

Em 2014, a final do mundial de LoL realizado no estádio Sangam, em Seul, Coreia do Sul, o mesmo da abertura da Copa do Mundo, foi visto por 27 milhões de espectadores em todo o mundo. Embora seja menor que os 32 milhões da final do ano anterior, ocorrida no Staples Center, em Los Angeles, EUA, o número não deixa de ser mais uma prova da força dos chamados eSports. A equipe vencedora foi a Samsung Galaxy White, que levou um prêmio de US$ 1 milhão.

No ano passado também, a final brasileira, acontecida no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, foi assistida no local por 6 mil pessoas e online por outras 116 mil, de acordo com a fabricante do jogo, Riot Games.

A competição teve como vencedora a equipe KaBuM! e-Sports, patrocinada por uma loja de artigos de informática, derrotando a CNB por 3 a 1 – em um sistema de melhores de cinco. A equipe KaBum! venceu e se classificou para Seul, a primeira brasileira a conseguir tal feito, mas acabou eliminada no mundial na Ásia.