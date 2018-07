Obras da Pinacoteca e do Museu de Arte Moderna são incluídos no projeto do Google de visitas virtuais a 151 museus do mundo

SÃO PAULO – Brasileiros poderão conhecer o interior de museus pela internet. O Google fechou parcerias com a Pinacoteca do Estado de São Paulo e com o Museu de Arte Moderna (MAM) para inserir o Brasil no Google Art Project. O serviço usa a mesma tecnologia aplicada no Street View para garantir uma experiência real ao visitante virtual.

A obra “Saudade”, de Almeida Jr., é uma das que podem ser vistas com a tecnologia gigapixel. Clique para abrir. FOTO: REPRODUÇÃO

“Poucas pessoas podem viajar e visitar museus, então a internet é uma ferramenta muito importante”, disse Alessandro Germano, gerente de novos negócios do Google Brasil e responsável por esta “versão 2″ do projeto. Os porta-vozes da Pinacoteca e do MAM dizem que o o ganho na parceria será mais educativo do que econômico.

O projeto começou com 17 museus na Europa e nos Estados Unidos. Ele chega agora a 151 instituições de 40 países (com expansão a países da América Latina) e catálogo com 30 mil obras. Pelo site, será possível ter acesso às 98 obras selecionadas pela Pinacoteca de um total de 9 mil) e às 89 (de 5.500) do MAM. As obras da Pinacoteca podem ser vistas neste link e as do MAM neste.

A tecnologia de gigapixel aplicada em algumas obras permite a visualização de obras em até 7 bilhões de pixels. No caso da Pinacoteca, a escolhida foi a obra Saudade de Almeida Jr., e no MAM, o painel da dupla Osgemeos (Gustavo e Otávio Pandolfo) exposto no lado externo do museu.

A chegada do Art Project no Brasil é anunciada pouco depois da cobertura da região amazônica no Street View.

O acesso já está disponível pelo site www.googleartproject.com.

