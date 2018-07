A Sony lançou nesta quarta-feira, 22, um serviço de streaming de músicas concorrente direto ao iTunes da Apple. A intenção é impulsionar as vendas de eletrônicos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Music Unlimited funciona baseado no Qriocity, serviço de conteúdo por demanda apresentado pela Sony em setembro. O Qriocity oferece conteúdo para vários eletrônicos da empresa – PS3, smartphones Ericsson, televisores Bravia e notebooks Vaio – e o Music Unlimited é o ‘braço musical’ dessa empreitada.

A nova ferramenta ofececerá ao usuários cerca de seis milhões de músicas – para ter acesso é preciso assinar o serviço e acessá-lo através de um aparelho Sony com conexão à internet.

O Music Unlimited começou oficialmente no Reino Unido e deve chegar em breve à Alemanha, Canadá, Espanha, EUA, França, Itália e Nova Zelândia. Outro serviço semelhante, mas de conteúdo em vídeo, deverá ser lançado pela Sony em 2011.

A empresa aposta no conteúdo sob demanda para alavancar as vendas de seus eletrônicos. A seu favor está a gigantesca base de usuários do PlayStation 3 – são mais de 60 milhões no mundo todo, dos quais 80% estão conectados à internet.

(Com agências)