Testamos três aparelhos de áudio de tamanhos diferentes com Bluetooth

SÃO PAULO – Apesar de muitos avanços, ouvir músicas que estão no seu celular ou tablet em um aparelho de áudio de qualidade ainda depende de procedimentos nada modernos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Samsung DA-E750. FOTO: Divulgação

Um deles, bem tradicional, é espetar um cabo com o padrão P10 na saída de fone de seu celular e ligar a outra ponta num sistema de amplificação. Mas isso, como resultado, pode gerar um emaranhado de fios não muito bonito de se ver e pouco prático de lidar.

Outra opção é acoplar o aparelho em um dock – uma ação bem mais contemporânea e simples, mas que ainda envolve certo esforço, como ir até o dock e deixar o smartphone lá.

Uma boa maneira de se livrar dos emaranhados de fios e da caminhada até o aparelho são os docks e caixas de áudio que já vêm com sistema Bluetooth. A tecnologia de transmissão de dados a curtas distâncias permite que as músicas sejam enviadas de um computador ou smartphone para um sistema de som. Basta ligar os dois eletrônicos e fazer o emparelhamento.

Avaliei três aparelhos de áudio com Bluetooth de tamanhos diferentes.

Veja o teste completo no blog do Homem-Objeto.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 29/4/2013