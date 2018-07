Serviço de música é liberado nos EUA e Europa e exigirá conta no Facebook para novos cadastros

SÃO PAULO – O serviço de música ilimitada por streaming Spotify estreou ontem (quinta-feira, 22) para todos os internautas dos Estados Unidos e da Europa depois de um tempo funcionando apenas com convite. Visto com bons olhos pela indústria da música e recentemente alinhada com o Facebook, a start-up oferece música gratuita e também opções pagas.

Outra mudança é que agora será necessário que o usuário seja cadastrado no Facebook para que ele possa usar o Spotify. A medida faz parte da aproximação entre as duas empresas, que querem juntas tomar o negócio da música de assalto – o Facebook cede sua enorme base de usuários e o Spotify um aplicativo matador com quase todas as músicas do mundo, inclusive as mais vigiadas pela patrulha do copyright.

O site do Spotify está anunciando que os usuários norte-americanos e europeus poderão testar todas as versões do software gratuitamente pelos próximos seis meses. Depois disso eles deverão optar pela versão bancada por anúncios ou pela opções premium, pagas e com 15 milhões de músicas para ouvir.

O app gratuito permite que se ouça dez horas mensais de música, mas para ouvir o acervo completo é preciso optar pela versão de US$ 4,99 (ilimitada com anúncios) ou US$9,99 (ilimitada sem anúncios).