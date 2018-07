IMAGEM: REPRODUÇÃO/http://icanhascheezburgerthemusiclol.wordpress.com

Por Heloisa Lupinacci

Sensação na internet, o I Can Has Cheezburger, site que reúne fotos de gatinhos com frases engraçadas, inspirou um musical que estreou na sexta (14) no festival New York International Fringe.

O roteiro de I Can Has Cheezburger, the MusicLOL, de Kristyn Pomranz e Katherine Steinberg (ambas editoras na AOL), levou dois meses para ser escrito e é basicamente “a história de uma saga, de gatos que estão em busca do Santo Graal”, disse Katherine em entrevista ao jornal Wall Street Journal.

Como o texto do musical abusa da linguagem do site – que já ganhou nomes como “lolspeak”, “kitteh” ou “kitty pidgin”, faz graça com as gírias usadas na internet e é repleta de erros de ortografia – o programa da peça inclui um “gLOLssário”, para quem não está por dentro do assunto.