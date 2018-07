Por causa de violação de direitos autorais, o Google fechou sem aviso pelo menos seis blogs musicais. A ação em massa já está sendo chamada de “musicblogocide 2010”.

Baixou o Big Brother do Orwell no Blogger?

Os sites eram hospedados pelo Blogger e Blogspot. Ninguém foi avisado: os donos só perceberam que seus sites foram suspensos quando os arquivos foram subitamente deletados.

O ‘blogocídio’ está desencadeando até um movimento no Twitter com a hashtag #Musicblogocide2k10.

Depois da suspensão definitiva, o Google explicou: “após revisar a sua conta, nós notamos que o seu blog violou repetidas vezes os termos de serviço”. Foram ‘assassinados’ blogs como Masalacism, I Rock Cleveland, Pop Tarts, Living Ears e It´s a Rap.

(note que os blogs linkados são os que já conseguiram se restabelecer em outros servidores).

O fechamento aconteceu por uma pressão das gravadoras, que alegaram violação do Digital Millennium Copyright Act. A lei americana permite a suspensão de sites cujo conteúdo viole direitos autorais.

Mas um dos problemas, lembra o Guardian, é que alguns desses blogs postavam o conteúdo musical com autorização – algumas vezes, inclusive da gravadora. Bill Lipold, do I Rock Cleveland, diz que já recebeu avisos de violação de copyright por postar no blog mp3s promocionais. Ele alegou para o Google que as músicas postadas nos últimos dois anos vieram de conteúdo promocional do artista ou da gravadora.

“É triste porque nós estávamos documentando a música jovem de todo o mundo”, disse Guillaume Decouflet, fundador do Masala. O blog divulgava músicas de estilos obscuros no mundo, como kuduro ou o brasileiro funk carioca. “Para muitas pessoas, era música que não encontrariam em nenhum outro lugar”.