Em vez de abolir a mídia física, ele a aproveitou: a caixa e o cd têm circuitos elétricos que viram um sintetizador simples. É possível criar sons (que lembram ‘scratches’ de discos de vinil’), e jogá-los no computador.

Eis como funciona (em inglês):

O brinquedo completo, com saídas para headphone, custa US$ 50. Só o CD, US$ 9.

Dá para reservar o disco aqui.