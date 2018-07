Bono e The Edge estão entre os investidores que injetaram US$ 250 milhões na startup ano passado

Tweet do Dropbox com músicos do U2 FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Bono e The Edge, respectivamente vocalista e guitarrista do U2, estão investindo no Dropbox, serviço de armazenamento online. A informação foi divulgada no Twitter da startup nesta segunda-feira, 2 (veja na foto ao lado).

A dupla do U2 está entre os investidores que injetaram US$ 250 milhões na empresa no final do ano passado.

O vocalista do U2 já participa de outra empreitada na área de tecnologia. Ele é diretor-geral da Elevation Partners, que aplica em companhias de mídia e tecnologia como Facebook para fundos de investimento.

A conexão do U2 com o Dropbox aconteceu através dos empresários e irmãos Ali e Hadi Partovi, que conhecem desde 2007 quando estes procuraram Bono para mostrar seu aplicativo iLike.

Os irmãos Partovi estavam entre os primeiros investidores do Dropbox. De acordo com uma foto no Twitter, eles apresentaram os dois músicos do U2 aos fundadores da ferramenta, Drew Houston e Arash Ferdowsi.