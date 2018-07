Serviço de streaming também está testando tecnologia para sugerir músicas de acordo com os batimentos cardíacos do usuário

SÃO PAULO – O Spotify lançou oficialmente nesta segunda-feira, 20, uma plataforma que permite aos artistas venderem produtos para seus fãs, como camisetas, pôsters e chaveiros, sem cobrar nenhuma comissão por isso. O site exibe uma lista dos produtos do artista disponíveis para venda e redireciona o consumidor interessado para o site onde o artista já comercializa os itens.

A ferramenta já estava em testes há algum tempo, mas hoje foi oficialmente lançada para todos os usuários da plataforma em inglês. Em breve, porém, a empresa promete lançar o serviço em outros territórios.

O incentivo a uma fonte alternativa de renda dentro da plataforma pode ser interessante, considerando-se as reclamações frequentes de artistas sobre a baixa remuneração das plataformas de streaming.

Inovação.

Uma série de outras inovações são esperadas para um futuro não tão distante da plataforma. O jornal inglês The Guardian publicou uma matéria nesta segunda-feira, mostrando que o Spotify está testando uma nova tecnologia para monitorar o batimento cardíaco e o deslocamento do usuário, de modo a indicar as músicas mais adequadas para motivar o usuário que estiver praticando atividade física.

Segundo o gerente de produtos da empresa, Donavon Sung, o monitoramento poderá ser feito usando sensores no corpo ou no smartphone do usuário. A partir de dados como temperatura corporal e batimento cardíaco a plataforma poderá, no futuro, identificar o humor do usuário e padrões de sono, tornando o serviço apto a criar playlists para uma pessoa ter uma noite de sono melhor ou para uma viagem de carro, por exemplo.

Para isso ser possível, além da tecnologia para monitoramento, será necessário também automatizar cada vez mais o algoritmo de recomendação de músicas do Spotify, já que a recomendação personalizada é hoje feita com base também na seleção feita por editores.

Brasil.

Após inúmeras especulações sobre sua chegada ao Brasil em 2013, o Spotify ainda não estreou por aqui. O serviço já está sendo testado por usuários selecionados pela empresa, mas ainda não há uma data certa para o lançamento oficial do serviço, considerado o maior de streaming em todo o mundo, no País.